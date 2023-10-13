إغلاق ساحة “رأس العين” وسط عمان ودعوات للتجمع عند الجامع الحسيني

عمّان – قدس برس

أغلقت الأجهزة الأمنية الأردنية ساحة رأس العين وسط العاصمة عمان أمام التدفقات الشعبية الأردنية المشاركة في مسيرة تضامنية مع غزة رفضا لعدوان الاحتلال.

وقالت إدارة الفعالية المزمع تنظيمها في “رأس العين” في تصريح صحفي مقتضب، تلقته “قدس برس” اليوم الجمعة: “يا شعبنا الأردني الأبي بعد أن قامت أجهزة الدولة بإغلاق كافة المداخل إلى ساحة رأس العين ومنع الوصول إليها حتى للمارة، فإننا نهيب بكم التجمع عند المسجد الحسيني وقت صلاة الجمعة والسير راجلين وصولا للمسجد.

وأكدت إدارة الفعالية “بتنظيم المسيرة عند المسجد الحسيني لتكون طوفاناً بشرياً نصرة لأهلنا في غزة العزة”.