بايدن المجرم يعلن قديماً ويؤكد حديثاً: لو لم تكن هناك إسرائيل لتوجب علينا خلقها لحماية مصالح أمريكا في المنطقة/شاهدوا
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جرينتش+2 03:18
وقفة شعبية أمام مسجد الكالوتي في عمان نصرة للمقاومة بغزة
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