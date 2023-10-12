وقفة شعبية أمام مسجد الكالوتي في عمان نصرة للمقاومة بغزة

عمان – نظمت فعاليات شعبية وحزبية، مساء اليوم الخميس، وقفة تضامنية أمام مسجد الكالوتي القريب من السفارة الاسرائيلية في العاصمة عمان، نصرة للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وقد ندد المشاركون في الوقفة بالعدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على غزة ومحيطها، والذي أودى بحياة المئات من الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

وطالب المشاركون في الوقفة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بمسؤولياتهم، ووقف العدوان الغاشم، الذي يشكل اختراقا للمعاني الإنسانية وتعد صريح على شعب اعزل، اصبح يخشى من الإبادة الجماعية بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على المدينة.

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