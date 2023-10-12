بايدن المجرم يعلن قديماً ويؤكد حديثاً: لو لم تكن هناك إسرائيل لتوجب علينا خلقها لحماية مصالح أمريكا في المنطقة/شاهدوا
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جرينتش+2 09:28
نفي نبأ تغيير مسار طائرة وزير الخارجية الإيراني عن الوجهة السورية، جراء العدوان الصهيوني الذي استهدف مطار دمشق
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