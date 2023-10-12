نفي نبأ تغيير مسار طائرة وزير الخارجية الإيراني عن الوجهة السورية، جراء العدوان الصهيوني الذي استهدف مطار دمشق

نفى مصدر لوكالة “سبوتنيك”، الأنباء التي تحدثت عن عودة طائرة تقل وزير الخارجية الإيراني وتغيير مسارها، على خلفية الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مطار دمشق الدولي.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد قد قال، في وقت سابق: “سأبدأ جولة إقليمية انطلاقًا من العراق، مرورًا بسورية ومن ثم لبنان، لإجراء لقاءات تشاورية مع المسؤولين”.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية، ظهر اليوم، عدوانين متزامنين على مطار حلب الدولي، انطلاقا من المياه الإقليمية قبالة السواحل السورية، وعلى مطار دمشق الدولي من فوق الأراضي المحتلة.

وأفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ “سبوتنيك”، اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي.

قال المصدر الأمني لمراسل “سبوتنيك”: “طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة، استهدفت محيط العاصمة دمشق”، مضيفًا أن “طائرات أخرى استهدفت مطار حلب الدولي بصواريخ موجهة من فوق المياه الإقليمية، قبالة السواحل السورية”.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة “سانا”: “حوالي الساعة 13:50 بعد ظهر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ مستهدفًا مطاري حلب ودمشق الدوليين، ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة”.

وتابع المصدر: “هذا العدوان هو محاولة يائسة من العدو الإسرائيلي المجرم لتحويل الأنظار عن جرائمه التي يرتكبها في غزة، والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها على يد المقاومة الفلسطينية، وهو جزء من النهج المستمر في دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة التي يحاربها الجيش السوري في شمال البلاد، والتي تشكل ذراعًا مسلحًا للكيان الإسرائيلي، وسيستمر الجيش العربي السوري بملاحقتها وضربها حتى تطهير البلاد منها”.

وكان مراسل سبوتنيك في دمشق قد افاد، اليوم الخميس، بأن الطائرة التي تقل وزير الخارجية الإيراني اضطرت إلى تغيير مسارها والعودة، بسبب عدم تمكنها من الهبوط في مطارات سوريا، بعد العدوان الإسرائيلي.

وقال مراسل “سبوتنيك” في دمشق: “طائرة وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، كان مخططا لها أن تهبط في مطار دمشق الدولي قرابة الساعة الثانية من ظهر اليوم بتوقيت دمشق، إلا أن الدمار الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي في المدرج الرئيسي، حال دون ذلك”.