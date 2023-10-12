جمعية رجال الأعمال تطلق حملة تبرعات لدعم أهالي غزة

عمان – أعلنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، عن إطلاق حملة تبرعات لدعم ومساندة أهالي قطاع غزة، وذلك من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

ودعت الجمعية، في بيان اليوم الخميس، مجتمع الأعمال إلى المساهمة بحملة التبرعات تقديراً للتضحية الكبيرة التي يقدمها الشعب الفلسطيني بالدفاع عن المقدسات وأرضهم وحقوقهم المستباحة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيزاً لدور القطاع الخاص في مساندة القضية الفلسطينية.

ونددت الجمعية بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة وما نتج عن ذلك من آثار تدميرية وخسائر في الأرواح، مؤكدة ضرورة تكاتف الجهود على المستوى العربي والإقليمي والدولي لحقن دماء أهالي القطاع، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال، وتزويدهم بالاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء.

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