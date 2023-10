بايدن المجرم يعلن قديماً ويؤكد حديثاً: لو لم تكن هناك إسرائيل لتوجب علينا خلقها لحماية مصالح أمريكا في المنطقة/شاهدوا

وثق مقطع فيديو تصريحات قالها الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، عندما كان عضوا في الحزب الديمقراطي عام 1986، تناولت دور إسرائيل في حماية المصالح الأمريكية في المنطقة.

وفي الفيديو يقول بايدن: “إسرائيل هي أفضل استثمار فعلته الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بتكلفة 3 مليارات دولار.

وأضاف أنه “لو لم تكن هناك إسرائيل لكان على الولايات المتحدة أن تخلقها لحماية مصالحنا في المنطقة”.

وقد تم تسليط الضوء على تصريحات بايدن السابقة، بواسطة السفير الفلسطيني لدى إندونيسيا، زهير الشن، خلال اجتماع شارك فيه مع دبلوماسيين عرب، حول الأوضاع الحالية في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالأحداث التي يشهدها قطاع غزة، قال السفير الفلسطيني إن “كل شيء أصبح مباحا في فلسطين على أيدي هؤلاء القتلة”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن لأي إنسان أن يتسامح مع الممارسات القمعية لإسرائيل”.

البيت الأبيض يتراجع عن تصريح بايدن حول “قطع رؤوس الأطفال

وبالامس الثلاثاء تراجع البيت الأبيض عن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن حول رؤيته صور أطفال إسرائيليين “قطعت رؤوسهم على أيدي عناصر “حماس”.

ونقلت شبكة CNN عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، قوله إن هذه التصريحات كانت مبنية على “مزاعم” مسؤولين إسرائيليين وتقارير إعلامية محلية.

وأوضح المسؤول أن بايدن والمسؤولين الأمريكيين “لم يروا هذه الصور، ولم يتحققوا بشكل مستقل من أن حماس تقف خلف هذه المزاعم”.

وجاء توضيح البيت الأبيض بعد ساعات قليلة من الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي خلال اجتماع لقادة الطائفة اليهودية، وقال فيها إن على الأمريكيين رؤية ما يحدث، وإنه “لم يتخيل رؤية إرهابيين يقطعون رؤوس أطفال”.

وأضاف: “كان هذا الهجوم حملة من القسوة الخالصة، وليس فقط الكراهية، بل القسوة الخالصة، ضد الشعب اليهودي”.

President Biden says he saw photos of "terrorists beheading children" in Israel-Hamas war. https://t.co/LPMlxk9E1E pic.twitter.com/Gt3gkEC9zk

— NBC News (@NBCNews) October 11, 2023