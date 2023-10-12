استشهاد الأب ابراهيم وادي ونجله، اليوم الخميس، برصاص المستوطنين خلال تشييع شهداء بلدة قصرة جنوب نابلس

نابلس- استشهد أب ونجله، اليوم الخميس، متأثرين باصابتهما الخطيرة برصاص مستعمرين أثناء تشييع شهداء قصرة جنوب نابلس.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ابراهيم أحمد محمود وادي (62 عاماً) ونجله أحمد إبراهيم أحمد وادي (25 عاما) برصاص مستوطنين قرب بلدة قصرة

وقالت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين أطلقوا النار صوب موكب تشييع شهداء بلدة قصرة، حيث هاجموا مركبات الإسعاف التي تنقل الجثامين، بالقرب من مدخل بلدة الساوية، ما أدى إلى استشهاد المواطن إبراهيم ونجله أحمد.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مركبات الإسعاف كانت تنقل جثامين الشهداء من محافظة سلفيت إلى بلدة قصرة، تمهيدا لتشييعهم، إلا أن المستوطنين بحماية جنود الاحتلال اعترضوا الموكب، وأطلقوا الرصاص صوب المشيعين، وسط مواجهات في المنطقة.

وأشارت إلى أن الشهيد إبراهيم من نشطاء مواجهة الاستيطان، في البلدة، وتعرض للاعتقال سابقاً من قبل قوات الاحتلال.

وذكرت المصادر أن ميلشيات المستوطنين هاجمت الموكب بالرصاص الحي بحماية من قوات الاحتلال.

ونقلت الطواقم الطبية عدة إصابات من المكان كما هاجمت ميلشيات المستوطنين منازل الأهالي في بلدة الساوية.

وقد ارتفع عدد شهداء بلدة قصرة، خلال 24 ساعة، إلى ستة إذ استشهد أربعة شبان يوم أمس خلال مواجهات مع المستوطنين وقوات الاحتلال.