إصابة عنصري أمن في عملية إطلاق نار على مركز لشرطة الاحتلال في القدس، واستشهاد المنفذ خالد المحتسب/ فيديو

القدس – أصيب عنصران في شرطة الاحتلال أحدهما بجراحٍ خطير، مساء اليوم الخميس 12 أكتوبر\تشرين الأول 2023، جراء عملية إطلاق نار على مركز لشرطة الاحتلال في باب الساهرة في مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن شابًا أطلق النار باتجاه مقر لشرطة الاحتلال في باب الساهرة، أسفر عن إصابة عدد من عناصر شرطة الاحتلال، واستشهاد المنفذ.

وقالت مصادر صحفية، إن منفذ العملية هو الشهيد خالد المحتسب من بلدة بيت حنينا، وهو سكرتير جبهة العمل الطلابي التقدمية بجامعة بيت لحم، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت حنينا.

وتزامنت عمليته مع إلقاء نتنياهو خطاب إعلان الحرب في الكنيست، والذي قال فيه إن “7 أكتوبر سيتم تسجيله كيوم أسود في تاريخ إسرائيل، وأكثر الأيام رعباً للشعب الإسرائيلي”.

وأشار نتنياهو إلى أن ابن شقيق مستشاره أسير في غزة، ضمن عملية معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية السبت الماضي.

وأعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مسؤوليتها عن عملية القدس، وقالت في تصريح صحفي: “التحاماً مع مقاومينا الأبطال في غزة البطولة وهم يخوضون معركة “طوفان الأقصى”، ورداً على الجرائم الصهيونية البشعة بحق أبناء شعبنا في القطاع الباسل وفي ضفة الإباء وقدس العنفوان، تعلن كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مسؤوليتها عن عملية القدس البطولية، التي أدت إلى إصابة العديد من جنود الاحتلال.”

وفي التفاصيل، نفذ شاب فلسطيني عملية إطلاق نار في القدس، مساء اليوم الخميس، أسفرت عن إستشهاده، وإصابة عنصرين في شرطة الاحتلال.

فقد أصيب شاب فلسطيني، اليوم الخميس، خلال اشتباك مسلح مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، إثر استهدافه مقرها قرب باب الساهرة، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، في عملية إطلاق نار، أسفرت عن إصابة عنصرين في شرطة الاحتلال أحدهما بجراح خطيرة.

وبحسب هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”)، فإن منفذ العملية فارق الحياة إثر إصابته برصاص عناصر الاحتلال، مشيرة إلى أنه من سكان بلدات القدس المحتلة.

وقالت طواقم إسعاف إسرائيلية إنها تتعامل مع إصابتين في القدس. فيما أشارت إلى أن قوات أمن الاحتلال “حيّدت” المنفذ الذي لم تعرف هويته أو حالته الصحية. فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنقطة، وأغلق أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية إصابة عنصرين من قواتها أحدهما بجراح خطيرة من جراء عملية إطلاق النار التي قالت إنها نفذت بواسطة سلاح “كارلو” محلي الصنع، واستهدفت عناصرها على مدخل محطة شرطة “شليم” في القدس المحتلة؛

وقالت إنها دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، فيما تعمل على تمشيط المنطقة لاستبعاد إمكانية وجود “شركاء للمشتبه به” على حد تعبيرها. وأضافت أن قائد منطقة القدس في شرطة الاحتلال وصل إلى الموقع وأجرى تقييما للوضع الأمني.

وجاء في بيان أولي صدر عن الشرطة الإسرائيلية أنها تلقت “بلاغا عن إطلاق نار باتجاه محطة شاليم في منطقة القدس”،

وأضافت أنها استدعت “قوات كبيرة من الشرطة بقيادة قائد منطقة القدس إلى مكان الحادث”.

عاجل| مصادر محلية: اشتباك مسلح مع شرطة الاحتلال قرب باب الساهرة، أحد أبواب البلدة القديمة للقدس المحتلة. pic.twitter.com/XWI2afKqsZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 12, 2023

تغطية صحفية: "اللحظات الأولى بعد تنفيذ عــملــية القدس". pic.twitter.com/FXfKg5VsXQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 12, 2023