بوتين: أميركا تفاقم التوترات بنشر قواتها شرق المتوسط فمن المُحال حل الصراع دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس
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جرينتش+2 09:04
وسائل إعلام مصرية تنشر تسجيلاً صوتياً للرئيس الأسبق مبارك يكشف عن خطة نتنياهو لتوطين ابناء غزة في سيناء/ فيديو
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