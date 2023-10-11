منتهى الحقد.. العدو يقصف منزل عائلة الضيف واستشهاد شقيقه

غزة – (شينخوا)

استشهد شقيق قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس واثنين من أطفاله فجر اليوم الأربعاء٫ في غارة جوية على منزله في منطقة قيزان النجار في خانيونس جنوبي قطاع غزة، بحسب ما أفادت قناة (الأقصى) الفضائية.

وذكرت القناة أن طائرة إسرائيلية استهدفت منزل شقيق محمد الضيف بعدة صواريخ، مما أدى إلى تدميره واستشهاد شقيقه وابنه وابنته.

ولا يُعرف على وجه التحديد إين كان قائد كتائب القسام لحظة قصف منزل شقيقه.

وأسفرت الغارة، وفق القناة، عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح مختلفة. وجرى انتشال جثث الشهداء من تحت أنقاض المنزل المدمر.