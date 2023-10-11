بوتين: أميركا تفاقم التوترات بنشر قواتها شرق المتوسط فمن المُحال حل الصراع دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس
أهم العناوين
جرينتش+2 09:04
للمرة الثالثة في تاريخ كيان العدو.. تشكيل “حكومة إدارة الحرب”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني