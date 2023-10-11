فوز احمد الصفدي برئايسة مجلس النواب باغلبية كبيرة

فاز النائب أحمد الصفدي برئاسة مجلس النواب في دورته العادية الثالثة والأخيرة، بعد حصوله على 82 صوتا خلال التصويت.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الأربعاء برئاسة النائب نواف الخوالدة باعتباره الأقدم في النيابة بين الحاضرين، بعد اعتذار النائب عبدالكريم الدغمي عن رئاسة الجلسة، وبحضور 128 نائبا، ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والفريق الحكومي.

وكان ترشح لموقع رئاسة المجلس بالإضافة إلى الصفدي، النائب نصار القيسي الذي حصل على 35 صوتا، فيما ألغيت 10 أوراق، بينما كانت هناك ورقة بيضاء.

وكان أمين عام مجلس النواب، عواد الغويري، تلا نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة: إرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 11 تشرين الأول 2023، ودعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الأربعاء الواقع في 11 تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، اعتبارا من تاريخ الأول من شهر أيلول الماضي.

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