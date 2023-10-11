حزب الله: استهدفنا، اليوم الأربعاء، موقع الجرداح ‏الصهيوني، وسقوط عدد كبير من الإصابات بين قتيل وجريح/ فيديو



أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله عن استهداف مجاهديها، صباح اليوم الأربعاء، موقع الجرداح ‏الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة، مضيفة أن العملية أدّت إلى “سقوط عدد كبير من الإصابات ‏المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح”. ‏

العملية، بحسب بيان صادر عن حزب الله، جاءت “كرد حازم على الاعتداءات الصهيونية الاثنين الموافق في 09/10/2023 والتي أدّت إلى ‏استشهاد عدد من الأخوة المجاهدين وهم الشهداء: حسام ابراهيم، علي فتوني، علي حدرج”.

المقاومة الإسلامية أكدت أنها “ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي ‏تستهدف بلدنا وأمن شعبنا خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء”.‏

في المقابل، قام العدو الاسرائيلي باستهداف مرتفعات الضهيرة ‫ومروحين وأم التوت ويارين بالمدفعية، طالباً من المستوطنين “الدخول إلى الأماكن المحصنة ‫بعد إطلاق الصاروخ المضاد للدروع من لبنان”. وفي السياق، ذكر اعلام العدو أن “الجيش بعد النتائج القاسية للعملية قام بالرد بالنار “.

وفي ما يلي نص بيان المقاومة الإسلامية كاملاً

بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

في ردٍّ حازم على الاعتداءات الصهيونية الاثنين الموافق في 09/10/2023 والتي أدّت إلى ‏استشهاد عدد من الأخوة المجاهدين وهم الشهداء: حسام ابراهيم، علي فتوني، علي حدرج. قام ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم الأربعاء 11/10/2023 باستهداف موقع الجرداح ‏الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات ‏المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح. ‏

إنّ المقاومة الإسلامية تؤكد مُجدّدًا أنها ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي ‏تستهدف بلدنا وأمن شعبنا خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء.‏

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم

المصدر: موقع المنار

ومن جانبه، فقد اعتبر مسؤول أمني إسرائيلي كبير، في تصريح للقناة 14 الإسرائيلية، أنّ “الحدث في الشمال يغيّر قواعد اللعبة”.

ويأتي ذلك بعد استهداف “حزب الله” الموقع الإسرائيلي في منطقة الضهيرة.

عاجل | المقاومة الاسلامية: في ردٍّ حازم على الاعتداءات الصهيونية التي أدّت إلى استشهاد عدد من الأخوة المجاهدين استهدفنا موقع الجرداح الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال#جنوب_لبنان #حزب_الله pic.twitter.com/P9yQ8ROvx5 — قناة المنار (@TVManar1) October 11, 2023