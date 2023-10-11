تمصير معبر رفح !!

فى سياق حرب وجرائم الابادة والتجويع التى ترتكبها (اسرائيل) الآن فى غزة، بدعم امريكى/اوروبى وصمت عربى رسمى، وفى خطوة مهينة كاشفة ومؤكدة للسيادة المصرية “المجروحة” فى سيناء منذ اتفاقيات كامب ديفيد، قامت (اسرائيل) بقصف معبر رفح وتهديد الادارة المصرية بانها تسوف تقصف اى سيارات تحمل مساعدات مصرية لغزة، وعليه قامت مصر باغلاق المعبر وبإعادة قوافل المساعدات.

***

لن نطالب جماعة كامب ديفيد ونظامها هذه المرة، بقطع العلاقات وسحب وطرد السفراء، وإلغاء المعاهدات، ووقف التطبيع، ودعم المقاومة بالعتاد والسلاح، واغلاق معبر طابا أمام الاسرائيليين، وتوعية وتعبئة الشعب المصرى بحقيقة الكيان الصهيونى ومشروعه .. فهذه أمور لن تتحقق بالمطالبات.

ولكننا نطالبها بالكف الفورى عن مواصلة المشاركة فى هذا العدوان والحصار الاسرائيلى القاتل لغزة، والتحرر من “اتفاقية فيلادلفيا” الموقعة عام 2005 التى الزمت مصر بالقيام بمراقبة الحدود مع غزة امنيا لصالح (اسرائيل). والقيام بفتح معبر رفح فورا وذلك وفقا “لقرار واتفاق معابر مصرى فلسطيني” مستقل عن أى أطراف أخرى، اتفاق تحكمه المبادئ والقواعد التالية:

· اتفاق متحرر من السيطرة الاسرائيلية والنفوذ الامريكى.

· اتفاق متحرر من اتفاقيات كامب ديفيد، ومن اتفاقية فيلادلفيا التى اعطت السيادة الحقيقية على معبر رفح لاسرائيل.

· اتفاق يهدف الى تحرير وتطبيع العلاقات المصرية الفلسطينية بعيدا عن (اسرائيل).

· اتفاق يضع امن مصر فى الاعتبار وليس امن (إسرائيل).

· اتفاق متحرر من الادعاءات الأمريكية الإسرائيلية بان الفلسطينيين هم مصدر الخطر والإرهاب.

· اتفاق لا يعترف بشرعية الاحتلال للأراضى الفلسطينية ومن ضمنها غزة وبالتالى لا يعترف بشرعية التحكم والمراقبة الإسرائيلية للمعبر الفلسطينى.

· اتفاق ينطلق من ان فلسطين قطر شقيق، وان (اسرائيل) لا تزال هى العدو والخطر.

· اتفاق يسمح لنا فى مصر وفى البلاد العربية الأخرى بزيارة غزة بتأشيرة فلسطينية وليست إسرائيلية.

· اتفاق لا يقيد حركة الأفراد والبضائع إلا فى حدود القانون.

· اتفاق يلتزم بالقانون الدولى الذى يجرم ابادة الشعوب وحصارها وتجويعها.

· اتفاق يُغنى الفلسطينين عن اللجوء الى الانفاق.

· اتفاق يسمح بدخول الواردات الى غزة ولا يقصر المعبر على الصادرات.

· اتفاق يحرر الفلسطينيين من جحيم معبر كيريم شالوم (كرم أبو سالم)

· اتفاق يعامل معبر رفح معاملة معبر السلوم، ولا نحلم فنقول معبر طابا!

· إننا لا نطالب بفتح الحدود وإنما بتحرير المعبر من الارادة الاسرائيلية.

***

إنها مطالب بسيطة ومشروعة لا تحتاج إلا الى قدر من الإرادة الوطنية.

وهى مطالبنا منذ عام 2008، التى طالما رفضت السلطات المصرية الاستجابة لها على امتداد 15 عاما، ولكن آن الأوان اليوم لتنفيذها بعد ان تعرضت الى عدوان وتهديدات وقحة لا يمكن ان تقبلها اى دولة ذات سيادة.

إننا حريصون على السيادة المصرية التى لن ينتهكها مثل هذا الاتفاق المصرى/الفلسطينى، وإنما تنتهكها التدابير الأمنية القائمة فى سيناء منذ كامب ديفيد وتنتهكها الرقابة الأجنبية التى لم تثق فى الطرف المصرى فراقبته بالقوات متعددة الجنسية من هنا وبالاتحاد الاوربى أو بإسرائيل من هناك.

***

إن مصر لا يجب ولا يصح، وأياً كانت الأسباب، أن تكون شريكا فى جرائم الابادة والتجويع التى ترتكبها اسرائيل الآن ضد اهالينا فى غزة.

*****

القاهرة فى 11 اكتوبر 2023

[email protected]

مشاركة 0 مشاركة مشاركة