بيان من شبكة الميادين ينفي أخباراً مفبركة منسوبة إليها

أصدرت شبكة الميادين الإعلامية، اليوم الأربعاء، بياناً تناول الأخبار الكاذبة والمضللة التي تتناقلها حسابات وصفحات في منصات التواصل الاجتماعي، والتي تنسب إلى “الميادين”.

وقالت الشبكة في البيان : “بدأ بعض آلات التشويش والتضليل المحسوبة على الإعلام والمنصات يخترع أخباراً وينسبها إلى “الميادين” كذباً.

إن الخبر المتداول عن “الميادين” بأن “حزب الله أبلغ الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بضرورة إخلاء مواقعهم” هو نقل زائف لخبر زائف.

إن “شبكة الميادين الإعلامية” تهيب بجميع متابعيها استقاء أخبارها من شاشتها ومواقعها ومنصاتها الرسمية وحساباتها الرسمية المعروفة، وتتمنى على المحبّين والناشطين عدم التسرّع في نشر أي معلومات منسوبة إلى “الميادين” من دون العودة إلى منصاتها الموثقة.

وتحذر “الميادين” بالملاحقة القانونية والكشف العلني أي جهة إعلامية أو مواقع وحسابات محسوبة على الإعلام تروّج أخباراً زائفة وتنسبها زيفاً إلى “الميادين”.

إن فلسطين ولبنان والمنطقة عموماً تمرّ بأوضاع دقيقة وخطيرة وفي غاية الحساسية، تتطلّب منا جميعاً التزام المسؤولية، ولا مجال فيها للتلاعب والخفّة.

“الميادين” تدرك أن مثل هذه التعقيدات يفرز نفراً من المضلّلين والمنخرطين في حروب إعلامية ونفسية واستخبارية، ولا سيما على الإعلام المهني المناصر لحق الشعب الفلسطيني.

“الميادين” تعد الرأي العام بكل ما هو دقيق وأمين وموثوق ينهض بالأمة وحقوقها ولا يحبطها أو يخذلها”.