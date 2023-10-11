استشهاد معاذ عودة، ومصعب أبو ريدة، وعبادة أبو سرور في مجزرة ارتكبتها ميلشيات المستوطنين في بلدة قصرة جنوب نابلس

نابلس – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 3 فلسطينيين، متأثرين بإصابتهم خلال هجوم نفذته ميلشيات المستوطنين، في بلدة قصرة جنوب نابلس، اليوم.

وذكرت المصادر، أن الشهداء هم: معاذ رائد عودة، ومصعب عبدالحليم أبو ريدة، وعبادة سائد أبو سرور.

وقالت مصادر محلية لــ”شبكة قدس”، إن عدداً كبيراً من ميلشيات المستوطنين هاجم منازل على أطراف القرية، وأحرقوا مركبات للأهالي، الذين هبوا للمنطقة للدفاع عنها.

وأضافت أن المستوطنين فتحوا النار بشكل عشوائي على الأهالي الذين حضروا للتصدي لهم، مما أدى لوقوع إصابات بينهم.

وذكر أحد سكان البلدة الذي كان يتواجد في الحدث أن شاباً أصيب قربه برصاصة في الرأس.

وأشار إلى أن عدداً من المصابين ملقى على الأرض ولم يتمكن الأهالي من الوصول لهم في ظل انتشار المستوطنين.

وناشد أهالي البلدة الطواقم الطبية للوصول بسرعة إلى المنطقة ومحاولة إنقاذ الجرحى.

وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الهلال الأحمر نقلت شهيدين (16و17 عاما) من مركز الجزائر الطبي بالبلدة إلى مستشفى رفيديا، في حين أعلنت وزارة الصحة استشهاد مصاب ثالث بمستشفى رفيديا متأثرا بإصابته.

وقالت المصادر أن الطواقم نقلت 11 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال ومستعمرين جنوب البلدة إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس ومستشفى سلفيت الحكومي، بعضهم جروحه حرجة.

وأصافت أن قوات الاحتلال والمستعمرين أطلقوا النار خلال المواجهات على إسعاف عقربا بشكل مباشر وأصابوا زجاج المركبة.

واقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال البلدة وشرعوا في اعتداءات وأعمال عنف إرهابية واسعة ضدالمواطنين وممتلكاتهم.

وبالشهداء الجدد ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة إلى 26 شهيدًا، إلى جانب إصابة أكثر من 140 آخرين بجروح مختلفة.

تغطية صحفية: "وداع الشاب معاذ عودة الذي ارتقى برفقة ثلاثة شبان في مواجهات عنيفة مع المستوطنين وجيش الاحتلال ببلدة قصرة جنوب نابلس". pic.twitter.com/TtsJiDjjSK — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 11, 2023