منصة “إكس”/ تويتر تعلن انحيازها للعدو وتحارب المحتوى الفلسطيني

فلسطين المحتلة – أعلنت إدارة منصة “إكس/ تويتر” بوضوح انحيازها لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في هذه المعركة، وقالت إنها تراقب وتزيل المحتوى الفلسطيني والمؤيد للمقاومة.

وقال مركز “صدى سوشال”، إن منصة “إكس” أعلنت عن إزالتها حسابات فلسطينية، في ظل المعركة التي تجري في فلسطين المحتلة، وذكرت أنها رصدت أكثر من 50 مليون منشور يرصد الأحداث الأخيرة.

وأوضح “صدى سوشال” أنه ينظر ببالغ الخطورة إلى الانحياز الواضح الذي اتخذته منصة “إكس” فيما يجري في فلسطين، في وقتٍ تغض فيه الطرف عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة.

وأشار إلى مقاطع الفيديو التي أظهرت بشكل واضح استهداف طيران ومدفعية الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة مما أدى لاستشهاد أكثر من 700 منهم بينهم أطفال ونساء.

وأضاف: إعلان إكس صباح اليوم الثلاثاء، بخصوص الإجراءات المتبعة في ظل الأحداث في الأراضي الفلسطيني، هو إعلان إنحيازٍ رسمي وتام لدولة الاحتلال ضد الفلسطينيين المتواجدين تحت هجوم طائرات الاحتلال، وهو لا يقل خطورة عن المشاركة الفعلية العسكرية مع جيش الاحتلال في جرائمه.

وتابع: في وقتٍ يحتاجُ فيه العالم أن يرى حقيقة ما يجري من الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، تدين صدى سوشال إجراءات “إكس” التي تشكل معيقًا للوصول للمعلومات بشكلٍ حرّ، وتشكل تهديدًا للمؤسسات الصحفية الفلسطينية في تغطيتها مسار الأحداث الفلسطينية، ونقل الجرائم.

وذكر أن الاحتلال قتل سبعة فلسطينيين في قطاع غزة في محاولة لمنع نقل الحقيقة عن جرائمه.

وأضاف: بالتوازي مع ملاحقة المحتوى الفلسطيني من قبل منصة “إكس”، يعطل الاحتلال الإسرائيلي شبكات الاتصال والإنترنت في قطاع غزة، ليستطيع ممارسة جرائمه في صمتٍ، في ظل عدم قدرة السكان على التواصل للوصول إلى الأماكن الآمنة.

واعتبر أن هذه الإجراءات تأتي “انسجامًا مع حصارٍ رقمي يمارسه الاحتلال منذ عقود على قطاع غزة، من خلال منع تدفق المعدات والتكنولوجيا، وفرض قيود على استخدام الإنترنت، ومنع خدمات شبكات الجيل الثالث”.

ودعا “صدى سوشال” بشكلٍ فوري، إلى “منح المحتوى الفلسطيني والتغطية الإعلامية الفلسطينية المساحة الحرة لنقل الأحداث، دون أي قيودٍ أو إزالة محتوى، أو انتهاكٍ لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي على جميع منصات التواصل الاجتماعي”.