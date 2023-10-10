“حماس” تدعو العالم العربي والإسلامي للنفير يوم الجمعة القادم، وهنية يؤكد عدم فتح ملف الأسرى قبل نهاية المعركة

غزة – قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن حركته أبلغت كل الجهات التي تواصلت معها بشأن أسرى الاحتلال لدى المقاومة أن هذا الملف لن يُفتح قبل نهاية المعركة، ولن يكون إلا بثمن تقبله المقاومة.

وتطرق هنية، في تصريح صحفي له حول ما يورد من تقارير إعلامية بشأن أن الهجوم نفذ بأوامر ومعرفة إيران، فقال: إن معركة طوفان الأقصى هي معركة فلسطينية القرار والتنفيذ، وهذا لا يقلل من قناعتنا بوجوب المشاركة والدخول في هذه المعركة من كل أبناء أمتنا، وفي مقدمتها قوى المقاومة .

وأضاف: يثبت شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من جديد أنه على مستوى معركة طوفان الأقصى التي دشنت مرحلة التحرير، وأثبتت قدرته على الصمود والتحدي واستعداده للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل حريته وكرامته، وها هو يفشل مخططات العدو في الفصل بين الشعب ومقاومته الباسلة. وفق قوله.

وتابع: إن الدمار والوحشية التي تمارسها حكومة الكيان الفاشية ضد شعبنا البطل في غزة تعكس النتائج المدوية التي أحدثتها ضربات القسام وفصائل المقاومة منذ بدأت معركة طوفان الأقصى، وأن كل ما يقوم به العدو لن يمسح عار الهزيمة التي نزلت به، وسوف يدفع العدو ثمناً باهظاً على جرائمه وإرهابه. وفق قوله.

“حماس” تدعو العالم العربي والإسلامي للنفير يوم الجمعة القادم

هذا وقد وجهت حركة “حماس” نداء إلى الشعب الفلسطيني وجماهير الأمَّة العربية والإسلامية وأحرار العالم للنفير العام يوم الجمعة القادم “جمعة طوفان الأقصى” نصرة للقدس والأقصى وغزة.

ودعت الحركة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم لتلبية “نداء فلسطين وشعبها الصابر المرابط، وحشد كل الطاقات، والنفير خفافاً وثقالاً لنصرة القدس والأقصى وغزة المجاهدة”.

وقالت الحركة في البيان: “أمام هذا الإنجاز التاريخي لشعبنا ومقاومته الباسلة، وتعزيزاً لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الاحتلال المفتوحة، وإفشالاً لمخططاته وأحلامه في تهويد القدس والأقصى، وانتصاراً لقضية شعبنا الفلسطيني العادلة ومشروعنا النضالي في تحرير الأرض والأسرى والمسرى، فإننا نؤكّد على إعلان يوم الجمعة القادم “جمعة طوفان الأقصى” يوماً للنفير العام في عالمنا العربي والإسلامي وأحرار العالم، للتضامن مع شعبنا الفلسطيني ومقاومته، يوماً لحشد التأييد والدعم والمشاركة، يوماً لفضح جرائم الاحتلال وعزله وإحباط كل مخططاته العدوانية، يوماً لإظهار حبّنا لفلسطين والقدس والأقصى، يوماً للفداء والبطولة والتضحيّة، ونيل الشرف في الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى، وثالث الحرمين الشريفين ومسرى الرَّسول الأمين”.

ودعت الحركة “شبابنا الثائرين في عموم الضفة الغربية، في مدنها وقراها ومخيماتها المنتفضة، وحارات وأحياء مدينة القدس وساحات المسجد الأقصى المبارك للانتفاض والخروج في حشود هادرة، وزلزلة الأرض تحت أقدام الغزّاة الصهاينة وقطعان مستوطنيه، والاشتباك مع جنوده وجيشه الجبان في كل مكان، تأكيداً على وحدة المصير والمسار نحو القدس والأقصى وتحريرهما من دنس الاحتلال الصهيوني الفاشي”.

ووجهت نداء “لأهلنا في الداخل المحتل عام 48: “يا أهل النخوة والبطولة، يا من تحمّلتم الكثير لتحافظوا على هويتكم الفلسطينية العربية، هذا اليوم يومكم لتنفروا وتحتشدوا وترابطوا في المسجد الأقصى المبارك، لنحافظ عليه وعلى إسلاميته ورسالته السماوية، ولنمنع قطعان المستوطنين من تدنيسه، ولنُفشل مخططات الاحتلال الفاشي الرامية لتقسيمه وتهويده، وبناء هيكله المزعوم، ولتتوحدوا مع أبناء شعبكم في غزة والضفة”.

وطالبت “حماس” جماهير “أمّتنا العربية والإسلامية وجماهير شعبنا الفلسطيني في كل مكان وفي مخيمات اللجوء والشتات، إلى الزحف نحو حدود فلسطين الحبيبة في حشود ضخمة لنعلن فيها تضامننا مع فلسطين والقدس والأقصى، ومن حالت دونهم الجغرافيا فليحتشدوا في أقرب نقطة نحو القدس”.

كما دعت “أحرار العالم للنفير تضامنا مع شعبنا الفلسطيني ونصرة لقضيته العادلة وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير”.