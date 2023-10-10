حركة حماس تزف القائدين زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة

غزة – زفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بأسمى آيات الفخر والاعتزاز الشهيدين أبو معمر وأبو شماله، اللذين استشهدا في غارة إسرائيلية بقطاع غزة مؤكدة أنهما ارتقيا فداء للأرض والمقدسات”.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: “نزف بمزيد من التسليم بقضاء الله وقدره، إلى شعبنا الفلسطيني وأمّتنا العربية والإسلامية وإلى أحرار العالم، الشهيد القائد المجاهد عضو المكتب السياسي للحركة في غزة زكريا أحمد أبو معمر (50 عاماً)، والشهيد القائد المجاهد عضو المكتب السياسي للحركة في غزة جواد أبو شمّالة (50 عاماً)، اللّذين استشهدا إثر قصف الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة الليلة الماضية.

وأضافت الحركة أنه وإزاء “استشهاد أولئك القادة العظام فإننا نؤكّد أن مسيرة الشهادة التي تمتزج فيها دماء القادة والجند من أبناء حركة حماس بدماء شعبنا المرابط الصامد في غزة وفي كل أرجاء الوطن والشتات، فداء لأرضنا ومقدساتنا، وذوداً عن كرامة شعبنا وأمّتنا العربية والإسلامية ستستمر حتى كنس الاحتلال عن أرضنا وقدسنا وأقصانا المبارك، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة”.