الصحة في غزة: استشهاد 830 فلسطينيا وإصابة 4250 آخرين بجراح

غزة – قدس برس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتقاء 830 شهيدا، وإصابة 4250 آخرين بجراح مختلفة منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وعبرت الوازرة/ في بيان صدرته مساء اليوم، عن قلقها العميق، إزاء تصاعد واستمرار العدوان الإسرائيلي من قبل قوات الاحتلال، والهجمات المباشرة على المنشآت الطبية والمدنيين الأبرياء.

وقالت إن لجنة الطوارئ بالوزارة، في حال انعقاد دائم، ومتابعة ميدانية لعمل المستشفيات، ووحدات الإسعاف، مؤكدة أن الطواقم الطبية ثابتة في الميدان، و”لم تغادر مواقع عملها منذ بدء العدوان الغاشم، رغم ما لحق بها وبذويها من استهداف “.

ولفتت إلى أن جرائم الاحتلال، تسببت في تسجيل مجازر بحق 13 عائلة، وأدت هذه المجازر إلى استشهاد 105 من ذويهم، ولا زال عدد كبير منهم تحت الركام.

وأوضحت الصحة أن الاحتلال الاسرائيلي يوسع دائرة الاستهداف للطواقم الطبية والمرافق الصحية، وسيارات الإسعاف، مما تسبب باستشهاد خمسة منهم، وإصابة 10 آخرين بجراح مختلفة، كما تم استهداف سبعة مستشفيات ومراكز صحية.

ووأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف سيارات الإسعاف، حيث استهدف الاحتلال 11 سيارة اسعاف، واحدى سيارات الخدمات الصحية، ودمرها بالكامل وأخرجها عن الخدمة.

وطالبت الصحة، الجهات ذات العلاقة بفتح ممر آمن لدخول المساعدات الطبية العاجلة لمستشفيات قطاع غزة، لضمان وصول جرحى العدوان لخدماتهم التخصصية المفقودة.