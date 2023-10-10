التهجير بالتهجير.. كتائب القسام تطلق رشقة صواريخ تعتبر الأضخم على عسقلان في تاريخ المواجهة مع العدو/ فيديو

غزة – قصفت كتائب الشهيد عز الدين القسام مدينة عسقلان المحتلة بمئات الصواريخ ردًا على تهجير المدنيين في قطاع غزة، عند تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت كتائب القسام: ” إذا لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين ستواصل كتائب القسام دك مدينة عسقلان حتى تهجيرها، ثم ستنتقل لتهجير مدينة أخرى”

وبحسب شهود عيان، فإن الرشقة الصاروخية تعتبر الأضخم على عسقلان في تاريخ المواجهة مع الاحتلال.

وأظهرت مقاطع فيديو، صورًا لجنود الاحتلال يختبئون هربًا من صواريخ المقاومة على مدينة عسقلان المحتلة.

ونقلت مصادر عبرية عن سقوط صاروخ بإصابة مباشرة في مدينة عسقلان، وآخر بشكل مباشر على مبنى في شاكيد.

وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة قال إنه رداً على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من أنذر.

تغطية صحفية: "شيء لم يحدث سابقاً في تاريخ عسقلان.. رشقة صـــاروخـــية ضخمة من غزة تجاه المدينة". pic.twitter.com/AVTDvUuAjP — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 10, 2023