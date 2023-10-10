بيان سيكون له ما بعده.. حزب الله يعلن ان مجاهديه قصفوا ملالة للعدو في مستعمرة افيفيم بصاروخين وقد تم تدميرها
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التهجير بالتهجير.. كتائب القسام تطلق رشقة صواريخ تعتبر الأضخم على عسقلان في تاريخ المواجهة مع العدو/ فيديو
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