في محاولة لتهجير الفلسطينيين الى دول الجوار؟.. جيش العدو "ينصح" الفارين من القصف الوحشي على غزة بالتوجه إلى مصر
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جرينتش+2 09:45
أمطار في أماكن متفرقة يصحبها الرعد وتساقط البرد اليوم الثلاثاء
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