أمطار في أماكن متفرقة يصحبها الرعد وتساقط البرد اليوم الثلاثاء

عمان – تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً ومعتدلة الحرارة بوجه عام، مع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة يصحبها الرعد أحياناً وتساقط حبات البرد في بعض المناطق ، وتدريجياً مع ساعات المساء تميل الاجواء الى الاستقرار التدريجي، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب “التقرير”، تكون الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

تبقى الأجواء الخميس، خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الجمعة، خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة ، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 28 – 16 درجات مئوية، وفي غرب عمان 26 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 13 وفي مرتفعات الشراة 27 – 13، وفي مناطق البادية 32 – 16، وفي مناطق السهول 24 – 15، وفي الأغوار الشمالية 32 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 25، وفي البحر الميت 34 – 24، وفي خليج العقبة 36 – 23 درجة مئوية.

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