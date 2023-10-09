ولّعت.. حزب الله يقصف مواقع للعدو الصهيوني عند الحدود مع فلسطين، اليوم الاثنين، رداً على استشهاد عدد من عناصره
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جرينتش+2 11:24
ولّعت.. حزب الله يقصف مواقع للعدو الصهيوني عند الحدود مع فلسطين، اليوم الاثنين، رداً على استشهاد عدد من عناصره
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