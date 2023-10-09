وقفة شعبية بقرب السفارة الإسرائيلية بعمان تضامناً مع المقاومة

نفذ حشد من الاردنيين، مساء اليوم الاثنين، أمام ساحة المجاورة للمسجد الكالوتي في الرابية، وقفة تضامنية دعما للشعب الفلسطيني والمقاومة في قطاع غزة، وفق مراسل “المملكة”.

وأكد المشاركون في الوقفة التضامنية التي كانت بالقرب من السفارة الإسرائيلية دعمهم وتأييدهم للمقاومة الفلسطينية، رافعين الأعلام الفلسطينية وشعارات عدة منها الحرية لكامل فلسطين.

وقد طالب المشاركون في الوقفة التضامنية بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان بالكامل، ووقف الاتصال الدبلوماسي مع إسرائيل بأي شكل من الاشكال وعدم الاكتفاء بانسحاب طاقم السفارة من عمان.

ولفت المشاركون في الوقفة إلى أن هذه الوقفات ستستمر في عمان وكافة أنحاء المملكة خلال الأيام المقبلة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الاثنين، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى 687 شهيدا و3726 جريحا.

وبالمقابل قُتل أكثر من 900 وأصيب أكثر من 2500 إسرائيلي على الأقل بينهم إصابات خطيرة، خلال عملية جوية وبرية وصاروخية عسكرية تنفذها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق القناة 12 الإسرائيلية.