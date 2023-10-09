في اليوم الثالث "للطوفان".. 800 قتيل و2506 جرحى صهاينة، بينهم 23 موت سريري و340 حالة خطيرة.. والعدد مرشح للمزيد
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هكذا خدعت حماس العدو وخططت لهجومها بهدوء.. مسؤول استخباراتي مصري قال حذرنا إسرائيل لكنها لم تستمع
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