في اليوم الثالث "للطوفان".. 800 قتيل و2400 جريح صهيوني، بينهم 23 موت سريري و340 حالة خطيرة.. والعدد مرشح للمزيد
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“لا طعام لا وقود لا كهرباء”.. وزير حرب العدو يفرض حصاراً كاملاً على قطاع غزة، ويصف الفلسطينيين بأنهم “وحوش بشرية”
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