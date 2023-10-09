أميركا تتوقّع مباشرة إسرائيل حرباً برّية على غزة خلال 48 ساعة

نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين أميركيين قولهم، أمس الاحد، إنهم يتوقعون أن تشنّ إسرائيل «حرباً برية على غزة خلال الـ24 إلى 48 ساعة» القادمة.

يأتي هذا فيما طلبت إسرائيل أيضاً زيادة التعاون مع الولايات المتحدة، في ما يتعلّق بتبادل المعلومات الاستخباراتية حول جنوب لبنان، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى الصحيفة.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فقد أدت مشاركة «حزب الله» في القتال لبعض الوقت، في إثارة رعب لدى إسرائيل من «شبح التعرض لهجوم متعدد الجبهات»، من قبل أعدائها العرب «العازمين على القضاء عليها»، ما دفعها إلى طلب المساعدة الأميركية.