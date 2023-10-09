وفقاَ لـ رويترز.. إسرائيل تستدعي 100 ألف جندي، وتعترف انها ما زالت تشتبك مع رجال "حماس" في 7 إلى 8 نقاط داخل كيانها
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أسماء المشمولين بتشكيلات إدارية موسعة في وزارة الداخلية
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