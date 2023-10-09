أسماء المشمولين بتشكيلات إدارية موسعة في وزارة الداخلية

عمان – قرر وزير الداخلية مازن الفراية إجراء التشكيلات الإدارية في وزاره الداخلية، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء كالآتي:

‏1.‏ نقل متصرف لواء البادية الشمالية الغربية محمد حمود الدلابيح مساعدا لمحافظ المفرق .‏

‏2.‏ نقل متصرف لواء الأغوار الجنوبية عاطف ‏بشير البطوش متصرفا للواء عي / محافظة الكرك .‏

‏3.‏ نقل مساعد محافظ العاصمة زياد شتيان ‏القبيلات مساعدا لمدير مديرية المتابعة والتفتيش / ‏مركز الوزارة .‏

‏4.‏ نقل مساعد مدير مديرية المتابعة والتفتيش ‏نزار نهار الحجايا مساعدا لمحافظ العاصمة .‏

‏5.‏ نقل متصرف لواء الرصيفة خلف حمدان بني ‏خالد مساعدا لمحافظ البلقاء .‏

‏6.‏ نقل متصرف لواء عي خالد توفيق الجعافرة ‏مساعدا لمحافظ الكرك .‏

‏7.‏ نقل مساعد محافظ المفرق احمد نايف نصير ‏مساعدا لمدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب ‏والاستثمار / مركز الوزارة .‏

‏8.‏ نقل مساعد محافظ المفرق وصفي احمد العدوان ‏مساعدا لمحافظ البلقاء .‏

‏9.‏ نقل مساعد مدير مديرية مكتب المفتش العام ‏حسن إبراهيم حنيفات منسقا لشؤون اللاجئين / مركز ‏الوزارة .

‏10.‏ نقل مساعد محافظ الكرك عمر بدر الحديد ‏متصرفا للواء الرصيفة / محافظة الزرقاء.‏

‏11.‏ نقل مساعد محافظ مادبا صخر محمد المور ‏متصرفا للواء فقوع / محافظة الكرك .‏

‏12.‏ نقل متصرف لواء فقوع وائل عبدالفتاح الشرفاء متصرفا ‏للواء الأغوار الجنوبية / محافظة الكرك .‏

‏13.‏ نقل مساعد محافظ الزرقاء سعود فلاح الحربي ‏متصرفا للواء البادية الشمالية الغربية / محافظة ‏المفرق . ‏

‏14.‏ تعيين المتصرف محمد سلطان الرفاعي مساعدا ‏لمحافظة جرش .‏

‏15.‏ تعيين المتصرف خالد سليمان كساسبة مساعدا ‏لمحافظ المفرق .‏

‏16.‏ تعيين المتصرف ضيف الله محمود السلامين ‏مساعدا لمحافظ معان .‏

‏17.‏ نقل مساعد متصرف لواء عين الباشا مدير القضاء ‏رائد عبدالحميد المعايطه مساعدا لمتصرف لواء ‏الجيزة / محافظة العاصمة .‏

‏18.‏ نقل مدير قضاء ارحاب محمد السرحان ‏مديرا لقضاء أم القطين / محافظة المفرق .‏

‏19.‏ نقل مدير قضاء بيرين عمر ” محمد حلمي ” ‏الشريده مساعدا لمدير مديرية مكتب المفتش العام / ‏مركز الوزارة .‏

‏20.‏ نقل مدير قضاء ام الجمال حاكم محمود ‏علاونه مديرا لقضاء برما / محافظة جرش .‏

‏21.‏ نقل مدير قضاء عيرا ويرقا احمد محمد ‏العدوان مديرا لقضاء أم الجمال / محافظة المفرق .‏

‏22.‏ نقل مدير قضاء الضليل منجد محمد القاضي ‏الى مركز محافظة الزرقاء .‏

‏23.‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة اربد مدير القضاء رامي محمد عبيدات مديرا لقضاء حوشا / ‏محافظة المفرق .‏

‏24.‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة الزرقاء مدير القضاء كمال خالد عباس مديرا لقضاء الظليل / ‏محافظة الزرقاء .‏

‏25.‏ نقل مدير قضاء حوشا عماد خالد المغاربة ‏مساعدا لمتصرف لواء الموقر / محافظة العاصمة .‏

‏26.‏ نقل مساعد متصرف لواء الموقر مدير القضاء ‏ماجد صافي الطوالبة مديرا لقضاء بيرين / ‏محافظة الزرقاء .‏

‏27.‏ نقل مدير قضاء مؤاب عدنان عبدالكريم ‏العضايله مساعدا لمتصرف لواء المزار الجنوبي/ ‏محافظة الكرك .‏

‏28.‏ نقل مدير قضاء أم القطين نائل عبدالرحيم ‏ابداح مديرا لقضاء سما السرحان / محافظة المفرق .‏

‏29.‏ نقل مدير قضاء مليح سعود سالم الرويضان ‏مساعدا لمتصرف لواء قصبة المفرق / محافظة المفرق .‏

‏30.‏ نقل مدير قضاء سما السرحان ناصر محمد ‏الرواشده مساعدا لمتصرف لواء قصبة عجلون / ‏محافظة عجلون .‏

‏31.‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة عجلون مدير القضاء منذر محمد عكور مساعدا لمتصرف لواء بني ‏كنانه / محافظة اربد .‏

‏32.‏ نقل مساعد متصرف لواء الشونة الجنوبية مدير ‏القضاء محمود خلف البقور مساعدا لمدير ‏مديرية مكتب المفتش العام / مركز الوزارة .‏

‏33.‏ نقل مساعد مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب ‏والاستثمار مدير القضاء بشير سعود الجبور ‏مساعدا لمتصرف لواء قصبة مادبا / محافظة مادبا .‏

‏34.‏ نقل مساعد متصرف لواء قصبة معان مدير القضاء أمين يوسف الشعيبات مديرا لقضاء الجفر / ‏محافظة معان .‏

‏35.‏ نقل مساعد متصرف لواء الأغوار الجنوبية مدير ‏القضاء محمد عبدالله البداينة مديرا لقضاء ‏مؤاب / محافظة الكرك .‏

‏36.‏ نقل مساعد متصرف لواء بني عبيد مدير القضاء عبدالله ظاهر الماضي مساعدا لمتصرف لواء ‏قصبة اربد / محافظة اربد .‏

‏37.‏ نقل مدير قضاء الخالدية مخلد توفيق الحماد ‏مديرا لقضاء مليح / محافظة مادبا .‏

‏38.‏ نقل مساعد متصرف لواء الجيزة مدير القضاء ‏ثامر عبدالله الدغمي مساعدا لمتصرف لواء عين الباشا ‏‏/ محافظة البلقاء .‏

‏39.‏ نقل مساعد متصرف لواء عي مدير القضاء عبدالكريم سلمان ” الفريسان الحماد ” مديرا لقضاء ‏الخالدية / محافظة المفرق.‏

‏40.‏ نقل مساعد متصرف لواء القصر ماهر ‏الخريشا مديرا لقضاء ارحاب / محافظة المفرق .‏

‏41.‏ تعيين مدير القضاء شبلي نواش العميان ‏مساعدا لمدير مديرية الشؤون المالية / مركز الوزارة .‏

‏42.‏ تعيين مدير القضاء صالح راتب المجالي مديرا ‏لقضاء عيرا ويرقا / محافظة البلقاء .‏

‏43.‏ تعيين مدير القضاء قيس راضي حداد ‏مساعدا لمدير مديرية العلاقات العامة والإعلام / ‏مركز الوزارة .‏

‏44.‏ تعيين مدير القضاء محمود عوض الزريقات ‏مساعدا لمدير مديرية الشؤون الأمنية / مركز الوزارة.‏

‏45.‏ تعيين مدير القضاء غيث محمد عبيدات ‏مساعدا لمتصرف لواء بني عبيد / محافظة اربد .‏

‏46.‏ تعيين مدير القضاء عبدالله شهاب أبو وندي ‏مساعدا لمتصرف لواء عي / محافظة الكرك .‏

‏47.‏ تعيين مدير القضاء عبدالكريم محسن أبو ‏دلو مساعدا لمدير مديرية الشؤون الإدارية والموارد ‏البشرية وتطوير الأداء / مركز الوزارة .‏

‏48.‏ تعيين مدير القضاء ايمن مدالله الذيابات ‏مساعدا لمتصرف لواء قصبة الكرك / محافظة ‏الكرك.‏

‏49.‏ تعيين مدير القضاء فراس ضامن الجماعين ‏مساعد لمتصرف لواء الأغوار الجنوبية / محافظة ‏الكرك .‏

‏50.‏ تعيين مدير القضاء السيد نايف عبد الرحيم أبو ‏وندي مساعدا لمتصرف لواء القصر / محافظة الكرك .‏

‏51.‏ تعيين مدير القضاء السيد فؤاد احمد العويدي مساعدا ‏لمتصرف لواء الشونة الجنوبية.

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