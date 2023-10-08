ابتلعهم طوفان الاقصى.. أسماء ورتب وصور 30 جندياً وضابطاً وقائداً صهيونياً تم قتلهم برصاص المقاومة يوم أمس السبت
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جرينتش+2 12:44
مقتل سائحين إسرائيليين برصاص شرطي مصري شجاع في الإسكندرية، اليوم الاحد، تزامنا مع عملية طوفان الاقصى البطولية/ فيديو
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