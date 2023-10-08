النقابات المهنية تقيم وقفة دعم لعملية “طوفان الأقصى” في غزة

أقيمت، اليوم الأحد، وقفة “العز والشموخ” لدعم عملية طوفان الأقصى التي دعت إليها النقابات المهنية؛ للتأكيد على دعم العملية.

وقد رفع المشاركون لافتات مكتوب عليها “مقاومتنا حق مشروع”، “غزة بنصركم تحيى الأجيال”، “المقاومة حق مقدس”.

وطالب رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان ورفض معاهدة وادي عربة وما نتج عنها من اتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وأضاف في كلمة له خلال الوقفة أن اللجنة العليا للإعمار باشرت بإنشاء مستشفى الناصر في قطاع غزة.

وأكد أن النقابات ستطلق حملة لإعادة إعمار مجمع النقابات المهنية في غزة بعد أن دمره العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ومن جانبه قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، أن القضية الفلسطينية هي مظلمة التاريخ ولابد أن من نصرتها.

وأكد نقيب المقاولين أيمن الخضيري، أن “ما أخذ بالقوة لن يؤخذ إلا بالقوة، وأن كافة انتهاكات وغطرسة الصهاينة تثبت أنهم لا يريدون خيار السلام على الإطلاق”.

وأكد أن نقابة المقاولين بصدد المساهمة بإعادة إعمار غزة.

وأعلن نقيب الأطباء زياد الزعبي عن فتح باب للأطباء الراغبين بالتطوع لعلاج الجرحى في قطاع غزة مشيرا إلى أن النقابة ستتواصل مع المستشفيات الخاصة لعلاج جرحى غزة، وطالب الحكومة بتسهيل قدومهم إلى المملكة، ودعا القطاع الصحي للتبرع لصالح الشعب الفلسطيني.

وقال نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة، إن النقابة ستطلق حملة لجمع التبرعات لسد احتياجات القطاع من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأعلنت حركة (حماس) تنفيذ عملية مباغتة تجاوزت حدود القطاع نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وأطلقت عليها عملية “طوفان الأقصى” ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية.