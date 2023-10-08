إسرائيل تعلن الحرب رسمياً على قطاع غزة، وحماس تؤكد أن مقاتليها يخوضون معارك مستمرة في عدة مواقع إسرائيلية
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جرينتش+2 07:57
النقابات المهنية تقيم وقفة دعم لعملية “طوفان الأقصى” في غزة
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