حزب الله اللبناني يعلن ان مجموعات الشهيد مغنية هاجمت ثلاثة مواقع للعدو الصهيوني في منطقة مزارع شبعا المحتلة
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المقاومة الفلسطينية في غزة سوف تنتصر رغم انف الطغاة والغزاه
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