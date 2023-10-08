المستشفى الميداني الأردني يعلن استمرار تقديم الخدمات لأهل غزة

اعلن قائد المستشفى الميداني الأردني 76 في غزة، العقيد الركن ثائر الخطيب، إن لدى المستشفى مولدات طاقة وأنظمة طاقة شمسية جاهزة للاستخدام في حال انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة.

وأضاف الخطيب، اليوم الأحد، أن كوادر المستشفى مستمرة في تقديم الخدمات لأهل قطاع غزة وجاهزة للتعامل مع أي حالة طارئة.

وأشار إلى أن جميع مرتبات وطواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 76 “بخير وصحة وهمة عالية”،

وكانت “القوات المسلحة الأردنية قد باشرت بإرسال البعثات الطبية إلى قطاع غزة منذ عام 2009 ولم تنقطع رغم كل الظروف التي مرت خلال تلك السنوات وما زالت مستمرة بتقديمها حتى هذه اللحظة، حيث جرى إرسال 76 بعثة طبية قدمت خلالها الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية لقرابة 3 ملايين مريض في القطاع”، وفق الخطيب.

وعن جاهزية المستشفى، قال إن “سعة المستشفى تبلغ 40 سريرا موزعة على كافة الأقسام وتجري كوادرها الفحوصات الطبية الرئيسية للمرضى، إضافة إلى توفر أربع أسرة في العناية المركزة وغرفتين للعمليات، بالإضافة إلى أربعة سيارات إسعاف مجهزة بالكامل، وقسم طوارئ على مدار الساعة، وجاهز لتقديم أي إسعافات ضرورية إيه لأي حالة طارئة”.

وأوضح أن المستشفى “مزود بالوقود والمواد التموينية والمياه والأدوية، إضافة إلى مولدات كهرباء جاهزة للاستخدام ويتم اللجوء إليها في حالة انقطاع التيار الكهربائي، ووجود نظام طاقة شمسية لإدامة غرفة العمليات للحالات الطارئة”.

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، من تداعيات صحية خطيرة من جراء توقف خطوط الكهرباء الواصلة إلى قطاع غزة؛ مما سيضطر المستشفيات إلى تشغيل المولدات الكهربائية لساعات طويلة والتي نخشى توقفها بسبب تهالكها ونفاد كميات الوقود المحدودة بداخلها.