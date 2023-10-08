مقتل قائد لواء ناحال .. الجيش الإسرائيلي يسمح بنشر أسماء 26 قتيلا في صفوفه بينهم ضباط كبار ابتلعهم طوفان الاقصى

سمح الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، بنشر أسماء 26 قتيلا في صفوفه سقطوا خلال اشتباكات مع عناصر كتائب القسام التابعة لحركة حماس، أمس السبت بينهم ضباط كبار.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن من بين القتلى، قائد لواء الناحال، نائب قائد وحدة ماجلان، وقائد كتيبة الاتصالات، وضباط في الجبهة الداخلية والكتيبة 51 والكتيبة 77 والكتيبة 13 ودفدوفان.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 300 والجرحى إلى 1600 بينهم 318 جروحهم خطيرة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم نقل 360 مصابا إلى مستشفى “بارزيلاي” في عسقلان منهم 96 في حالة حرجة.

وفي التفاصيل، أعلن جيش الاحتلال مقتل يوناتان شتاينبرغ قائد لواء ناحال في مواجهة مع أحد المقاومين قرب معبر كرم أبو سالم، خلال معركة طوفان الأقصى التي انطلقت السبت 7 أكتوبر\تشرين الأول 2023.

ومنذ بدء المعركة واقتحام مقاومين من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لمستوطنات غلاف غزة، والاشتباكات الدائرة، أعلن الاحتلال مقتل عددٍ من قياداته الأمنية.

إلى جانب قائد لواء ناحال، أعلنت مصادر عبرية مقتل قائد شرطة رهط جافيير دافيدوف في العمليات التي نفذها حماس في غلاف غزة.وقالت وسائل إعلام عبرية، إن أوفير ليبشتاين رئيس المجلس الإقليمي “شاعر هنيغف” قتل خلال الاشتباك مع مقاومي القسام في مستوطنات غلاف غزة.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، مقتل الرائد أور يوسف، قائد فريق في وحدة المستعربين الدوفدفان في جيش الاحتلال، إضافة إلى مقتل نائب قائد وحدة ماجلان.

وكانت القناة 13 العبرية، قد قالت إن جيش الاحتلال فقد عددًا من ضباطه الكبار في الاشتباكات اليوم مع المقاومين خلال اقتحام المستوطنات.

في الأثناء، قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة إن في قبضة كتائب القسام عشرات الأسرى من الضباط والجنود وقد تم تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة