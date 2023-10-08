حزب الله اللبناني يعلن ان مجموعات الشهيد مغنية هاجمت ثلاثة مواقع للعدو الصهيوني في منطقة مزارع شبعا المحتلة
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جرينتش+2 09:49
مقتل قائد لواء ناحال .. الجيش الإسرائيلي يسمح بنشر أسماء 26 قتيلا في صفوفه بينهم ضباط كبار ابتلعهم طوفان الاقصى
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