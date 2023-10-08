حزب الله اللبناني يعلن ان مجموعات الشهيد مغنية هاجمت ثلاثة مواقع للعدو الصهيوني في منطقة مزارع شبعا المحتلة
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جرينتش+2 09:49
العدد مرشح للمزيد.. المتحدث باسم الجيش الصهيوني يعترف بـ 350 قتيلا و1864 جريحاً بينهم حالات خطرة وعشرات الأسرى
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