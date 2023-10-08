إسرائيل تعلن الحرب رسمياً على قطاع غزة، وحماس تؤكد أن مقاتليها يخوضون معارك مستمرة في عدة مواقع إسرائيلية
أهم العناوين
جرينتش+2 12:02
استشهاد اربعة شبان برصاص العدو في الضفة اليوم الاحد
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني