استشهاد اربعة شبان برصاص العدو في الضفة اليوم الاحد

الضفة المحتلة – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد4 شبان برصاص قوات الاحتلال في الخليل ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، خلال دقائق.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، إن شهيدين ارتقيا متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأضافت أن 9 جرحى وصلوا من المخيم أيضاً بينهم إصابة حرجة بالرأس.

وذكرت مصادر أن شهيدي مخيم قلنديا هما ثائر الكسبة وأمجد أبو خضير.

وأفادت مصادر محلية، أن مواجهات واشتباكات مسلحة اندلعت مع قوات الاحتلال قرب حاجز قلنديا.

وذكرت وزارة الصحة، أن الشهيد الثالث هو محمد جواد عبد الرحمن ازغير (21 عاماً)، ارتقى في المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، قبل قليل، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في الصدر.

وارتفع عدد الشهداء في الضفة المحتلة، منذ ساعات المساء، إلى أربعة مضافاً إليهم الشهيد عبد الحليم أبو سنينة الذي ارتقى قرب المدخل الشمالي لأريحا، مساء اليوم.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب عبد الحليم أبو اسنينة قد استشهد إثر إصابته برصاصتين في الصدر والبطن.

وكانت قد اندلعت مواجهات في أريحا عند المدخلين الجنوبي قرب مخيم عقبة جبر، والشمالي قرب مخيم عين السلطان.

وقالت الصحة إن 11 شهيداً ارتقوا في الضفة منذ مساء يوم أمس السبت.