نصرة لعملية طوفان الاقصى التي تنفذها المقاومة بغزة، وقفة شعبية قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان، واخرى بمخيم البقعة

عمان – شارك مئات الاردنيين، ظهر اليوم السبت، في وقفة تضامنية مع قطاع غزة، في الساحة المجاورة لمسجد الكالوتي في الرابية بعمّان قرب السفارة الإسرائيلية.

فقد احتشد عدد من الأردنيين أمام مسجد الكالوتي قرب السفارة الاسرائيلية في الأردن، نصرة لعملية طوفان الاقصى التي تنفذها المقاومة الفلسطينية منذ صباح اليوم.

وقد حمل المشاركون في الوقفة شعارات كتب عليها “المجد للسواعد المقاتلة”، و”الطريق الى فلسطين يمر عبر فوهة البندقية”، ورفعت اعلام الأردن وفلسطين والمقاومة.

وهتف المحتشدون للمقاومة الفلسطينية والاقصى وغزة.

كما دعت دعت اللجنة الشعبية في مخيم البقعة ولواء عين الباشا، اليوم السبت، الى وقفة دعم وانتصار للمقاومة في قطاع غزة، من امام مسجد القدس في مخيم البقعة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، يوم السبت عن أسرها عدد من جنود الاحتلال، خلال معركة “طوفان الأقصى”.

وبثت الكتائب مشاهد لأسر الجنود من داخل مستوطنات غلاف غزة، الذين تمكنوا من الوصول إليهم منذ صباح اليوم.

واليوم، أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، بدء عملية “طوفان الأقصى”، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

ويخوض مقاتلو كتائب القسام منذ صباح اليوم السبت حرب شوارع في مستوطنات غلاف قطاع غزة بعد أن عبروا السياج الأمني، فيما تحدث إعلام الاحتلال عن عدد كبير من القتلى والجرحى بين الجنود والمستوطنين.

كما تقوم المقاومة الفلسطينية بدك مستوطنات ومدن الداخل الفلسطيني بعشرات الصواريخ التي وصلت للقدس وتل أبيب والنقب المحتل، وذلك ضمن ما أسماه قائد أركان كتائب القسام محمد الضيف معركة “طوفان الأقصى”.

https://www.facebook.com/watch/?v=285031414384084