متابعة متواصلة لتطورات عملية "طوفان الأقصى" الاستثنائية التي أطلقها القائد المظفر "محمد الضيف" من غزة/ شاهدوا
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جرينتش+2 03:14
نصرة لعملية طوفان الاقصى التي تنفذها المقاومة بغزة، وقفة شعبية قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان، واخرى بمخيم البقعة
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