متابعة متواصلة لتطورات عملية "طوفان الأقصى" الاستثنائية التي أطلقها القائد المظفر "محمد الضيف" من غزة/ شاهدوا
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جرينتش+2 03:14
مُتشفياً بالهجوم الحمساوي على العدو.. مدفيديف يدعو واشنطن إلى ترك أوكرانيا وشأنها، والعمل لوقف التصعيد في إسرائيل
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