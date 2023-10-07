سرايا القدس تعلن أسر جنود صهاينة والقتال كتفاً إلى كتف مع القسام

غزة – أعلنت سرايا القدس عن نجاح مقاتليها في أسر جنود من جيش الاحتلال، خلال عملية “طوفان الأقصى”، التي انطلقت صباح اليوم.

وقال الناطق باسم السرايا، أبو حمزة، في تصريح صحفي إن مقاتليها نجحوا في أسر عدد من جنود من جيش الاحتلال.

وأكد على تلاحم فصائل المقاومة في المعركة قائلاً: نحن جزء من هذه المعركة ومقاتلونا كتفا إلى كتف بجانب إخوانهم في كتائب القسام حتى النصر بإذن الله.

وتابع: إننا في سرايا القدس والمقاومة نسجل اليوم فصلاً جديداً من فصول الانتصار وكسر هيبة كيان العدو وجيشه المهزوم، جعل خلاله أبطالُنا العدوَّ صاغراً ذليلاً يتحسس الموت في كل مكان، فما كنا ندعو به العدو ومستوطنيه بالرحيل سلماً عن أرضنا لم يحصل فكان القتل سبيلنا لذلك.

وشدد على النجاحات التي حققتها المقاومة خلال العملية، وقال: لقد أحدَثنا والمقاومة بفضل الله وعبر سلسلة عمليات خلف خطوط العدو، ضمن عملية “طوفان الأقصى”، هزة تاريخية مدوية، كشفت مصداق قولنا إن هذا العدو الرعديد وهم من غبار وقابل للهزيمة والانكسار.

وأضاف: إن قواتنا ما زالت حتى اللحظة في الميدان الصاروخي وعبر قوات النخبة فيما يسمى “غلاف غزة” برفقة إخوانهم في كتائب القسام وباقي فصائل المقاومة في استمرار للعملية البطولية المباركة.