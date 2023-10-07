متابعة متواصلة لتطورات عملية "طوفان الأقصى" الاستثنائية التي أطلقها القائد المظفر "محمد الضيف" من غزة/ شاهدوا
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جرينتش+2 11:16
تيسير خالد: الهجوم على حدود وغلاف قطاع غزة نتيجة منطقية لغطرسة العدو
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