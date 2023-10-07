متابعة متواصلة لتطورات عملية "طوفان الأقصى" الاستثنائية التي أطلقها القائد المظفر "محمد الضيف" من غزة/ شاهدوا
أهم العناوين
جرينتش+2 11:16
تقرير الاستيطان الأسبوعي.. ” الصندوق القومي اليهودي ” يمارس أنشطة هدامة بتمويل بؤر استيطانية ارهابية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني