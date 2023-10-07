الخائبان أردوغان وابن سلمان يعلنان متابعة هجمات حماس على مناطق العدو عن كثب، ويدعوان “للتصرف بعقلانية” !!!

أعلنت الخارجية السعودية أنها “تتابع عن كثب الأوضاع غير المسبوقة” بين حماس وإسرائيل والتي اسفرت حتى الآن عن مقتل ال عشرات واصابة المئات من اليهود الانجاس،

ودعت الخارجية السعودية إلى “الوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس”.

وذكر بيان صادر عنها، ان السعودية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عدد من الفصائل الفلسطينية والقوات الأسرائيلية والتي :”نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عدد من الجبهات هناك”.

كما حذرت السعودية في بيانها من “مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته”.وجددت الرياض دعوتها للمجتمع الدولي بـ”ضرورة إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بحل الدولتين، بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين”.

كما دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كلا من إسرائيل والفلسطينيين إلى “التصرف بعقلانية وتفادي المزيد من التصعيد”.

وقال “ندعو جميع الأطراف إلى التصرف بعقلانية والابتعاد عن الأعمال الانفعالية التي تصعد التوتر”.