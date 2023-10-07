استشهاد الشبان أحمد عبد الناصر رابي وعمرو جبران وكرم العايدي محمد جربوعة برصاص العدو في رام الله وأريحا وقلقيلية

رام الله – قالت مصادر طبية، إن أربعة فلسطينيين استشهدوا في الضفة المحتلة، برصاص قوات الاحتلال، اليوم السبت .

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الطفل أحمد عبد الناصر رابي (13 عامًا) برصاص الاحتلال في قلقيلية خلال مواجهات اندلعت قرب الحاجز الشمالي، كما أعلنت الوزارة عن وصول شهيدين إلى مجمع فلسطين برام الله ومستشفى أريحا الحكومي، مساء اليوم السبت.

وأفادت مصادر محلية، أن شهيد رام الله هو الشاب عمرو جبران من بلدة بيتونيا بعد إصابته برصاص الاحتلال على حاجز مستوطنة بيت إيل، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة المحتلة.

فيما استشهد الشاب كرم العايدي جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات على المدخل الشمالي لمدينه أريحا المحتلة.

وقالت وزارة الصحة إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد محمد عوض جربوعة (24 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال ظهر اليوم، قرب بلدة اللبن الغربي.

في الأثناء، قالت مصادر محلية عن وقوع إصابة خطيرة في قرية النبي صالح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وكانت وزارة الصحة في قطاع عزة، قد أعلنت عن استشهاد 198 شهيدًا خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، و1610 إصابة.