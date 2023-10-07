رداً على تدمير برج سكني في غزة.."حماس" تقصف تل أبيب بـ150 صاروخاً وتوقع عدة اصابات في صفوف الصهاينة/ فيديو
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جرينتش+2 09:45
استشهاد الشبان أحمد عبد الناصر رابي وعمرو جبران وكرم العايدي محمد جربوعة برصاص العدو في رام الله وأريحا وقلقيلية
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