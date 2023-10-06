ضربات متبادلة.. قوات "سوريا الديمقراطية" الكردية تعلن قتل 5 جنود أتراك، ووزارة الدفاع التركية تعلن قتل 26 مسلحاً كردياً
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جرينتش+2 07:18
50 أسيرًا يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على نقلهم التعسفي
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