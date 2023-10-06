نفي شائعة وفاة الفنان دريد لحام بعدما اثارت قلقاً واسعاً

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الجمعة، أنباء حول وفاة الفنان السوري الكبير دريد لحام، الأمر الذي أثار قلق محبيه في الوطن العربي.

ولاقى خبر الوفاة، رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بعد وقت قصير، تبين أن الخبر مجرد شائعة، إذ نفى الخبر عدد كبير من الكتاب والإعلاميين السوريين، الذين تربطهم علاقة قوية بالفنان القدير.

فقد عبّر الإعلامي عبدالله ذبيان عن استيائه الشديد من شائعة وفاة دريد لحام، وكتب منشورا بهذا الشأن عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال خلاله: “مرة أخرى يلعب الإعلام الخبيث الكاذب دوره الرخيص، وتتناقل المواقع ووسائل التواصل المعلومة دون أدنى سؤال عن ماهيتها وصحتها، الفنان الكبير دريد لحام بخير ولا صحة لما يتم تواتره حول وفاته، اتصلت شخصيًا وتم الاطمئنان على سلامته”.

سبق وأن تم نشر خبر وفاة الفنان دريد لحام، من قبل في العام الماضي، وأعلنت نقابة الفنانين السورية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن أن دريد لحام بصحة جيدة، وأنه يتابع تصوير دوره في مسلسل “على قيد الحب”، من إنتاج شركة إيمار الشام، وكتابة فادي قوشقجي، وإخراج باسم سلكا.

آخر ظهور للفنان دريد لحام

وكان آخر ظهور للنجم الكبير دريد لحام قد تم في حفل العرض الخاص لفيلم “الحكيم” الذي أقيم بدار الأوبرا بدمشق، في مايو/ أيار 2023، بحضور عدد من أبرز نجوم ونجمات الفن السوري منهم الفنانة سوزان نجم الدين، صباح الجزائري، وروبين عيسى.

ويعد دريد لحام من أهم نجوم الفن في العالم العربي، ويحظى بجماهيرية كبيرة، وهو من مواليد عام 1934، ويمتلك موهبة التمثيل والكتابة، وبدأت مسيرته الفنية منذ الستينيات، وتتميز أعماله بالكوميديا الهادفة، التي تناقش العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية.