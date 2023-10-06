لقاء عمل بين اتحاد الكتّاب الفلسطينيّين– الكرمل48 وفعاليّات ثقافيّة في جنين

التقى يوم 4 تشرين الأوّل 23 وفد يمثّل الاتّحاد ضمّ كلّا من؛ الأمين العام سعيد نفّاع ورئيس لجنة المراقبة سعيد ياسين وعضو الاتّحاد أحمد الصح، مع رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري في وزارة الثقافة لمحافظة جنين؛ عزّت أبو الرّب رئيس المجلس، حنين الزرعيني مديرة مكتب الوزارة في المحافظة، وأعضاء المجلس، عمر عبد الرحمن، عبد السلام عابد.

وقد شارك في اللقاء الشاعر سائد أبو عبيد أمين سرّ المكتب الحركي المركزي لكتّاب وأدباء فلسطين وكفاح أبو سرور مدير المركز الكوري الشبابي.

كما شارك في اللقاء عن ملتقى روّاد المكتبة كلّ من الشاعرة إسراء عبّوشي والمربّي مفيد جلغوم. وفي لقاء منفرد التقى الوفد ممثّل المنتدى الفكري الشبابي الدكتور نظام العبّاسي.

وقد تبادل الفرقاء وجهات النظر في شتّى مناحي الثقافة الفلسطينيّة وضرورة التشبيك بين الكتّاب في المواقع المختلفة واتّفق الفرقاء ومن منطلق الرؤية المشتركة للثقافة الفلسطينيّة الواحدة، على اقتراحات لبرامج عمل ثقافيّة مشتركة تمتدّ على مدار السنة، وعلى أن تكون شرارتها الأولى المشاركة الفاعلة في يوم التراث الفلسطينيّ ال-7 من تشرين الأوّل والذي ستقام فعاليّاته هذه السنة يوم 10 تشرين الأوّل.

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