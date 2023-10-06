ضربات متبادلة.. قوات “سوريا الديمقراطية” الكردية تعلن قتل 5 جنود أتراك، ووزارة الدفاع التركية تعلن قتل 26 مسلحاً كردياً

قالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، اليوم الجمعة، إنها قتلت 5 جنود أتراك في عمليات شنتها ردا على هجمات بطائرات مسيرة نفذتها تركيا على المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأضافت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إن العمليات جرت الخميس ضد قاعدتين عسكريتين تتمركز فيهما قوات تركية.

وبحسب البيان، فقد أدت العملية إلى مقتل 5 جنود من الجيش التركي وإصابة 9 اخرين بجروح خطيرة. وفي الوقت نفسه أصيبت سيارة، وتم إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي في قرية شوارغة التابعة لناحية شرا بريف حلب، بحسب البيان.

من جهتها، أعلنت قوات تحرير عفرين التابعة لوحدات حماية الشعب استهداف قاعدة للجيش التركي بريف حلب شمالي سوريا.

وقالت القوات في بيان: “نفذت قواتنا عملية نوعية ضد قاعدة الاحتلال التركي في دابق التابعة لبلدة إعزاز”

وقوات تحرير عفرين هي قوات كردية مكونة من ابناء منطقة عفرين تشكلت عام 2018 بعد سيطرة تركيا والفصائل الموالية لها على عفرين، لتشن هذه القوات بين الفينة والاخرى هجمات على قواعد تركية ونقاط لفصائل المعارضة المسلحة.

الدفاع التركية تعلن قتل 26 مسلحا كرديا

ومن جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أن الجيش قتل 26 مسلحا كرديا في شمال سوريا خلال الليل ردا على هجوم صاروخي على قاعدة تركية، وذلك بعد نحو أسبوع من هجوم بقنبلة في أنقرة.

وقالت أنقرة إن الهجوم الصاروخي الذي نفذته وحدات حماية الشعب الكردية السورية على القاعدة التركية أدى لمقتل شرطي تركي وإصابة سبعة ضباط وجنود في منطقة دابق بشمال غرب سوريا، مساء الخميس.

وأضافت الوزارة أن تركيا شنت ضربات جوية بشكل منفصل ودمرت 30 هدفا للمسلحين الأكراد في أماكن أخرى بشمال سوريا، منها بئر نفط ومنشأة تخزين ومخابئ.

وأعلن حزب العمال الكردستاني المحظور مسؤوليته عن التفجير الذي وقع، الأحد الماضي، في أنقرة وأدى إلى مقتل منفذي الهجوم الاثنين وإصابة شرطيين. وقالت تركيا إن منفذي الهجوم جاءا من سوريا لكن قوات سوريا الديمقراطية نفت ذلك.

وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب على أنها منظمة إرهابية، وتقول إنها لا يمكن تمييزها عن حزب العمال الكردستاني الذي حمل السلاح ضد الدولة التركية منذ عام 1984 في صراع قتل فيه أكثر من 40 ألفا.

ووحدات حماية الشعب هي أبرز مكون في قوات سوريا الديمقراطية المشاركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن الهجمات التركية أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص منذ تفجير أنقرة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة أسقطت، امس الخميس، طائرة تركية مسيرة مسلحة كانت تحلق بالقرب من قواتها في سوريا، وهي المرة الأولى التي تسقط فيها واشنطن طائرة تابعة لتركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وهو أمر يسلط الضوء على تصاعد التوتر بين الجانبين.

وقال متحدث باسم البنتاغون إن طائرات مسيرة تركية شوهدت وهي تنفذ ضربات جوية في الحسكة بشمال شرق سوريا، وإن طائرة مسيرة اقتربت من مسافة تقل عن نصف كيلومتر من القوات الأميركية وبالتالي اعتبرت تشكل تهديدا وأسقطتها طائرة من طراز أف-16.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية إن الطائرة المسيرة لا تتبع الجيش التركي. لكن مصدرا أمنيا قال إن جهاز المخابرات الوطنية التركي نفذ ضربات في سوريا ضد أهداف للمسلحين الأكراد.