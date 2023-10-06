استشهاد الشاب لبيب ضميدي في بلدة حوارة جنوب نابلس برصاص مستوطن يرفع حصيلة الشهداء إلى 4 خلال 24 ساعة
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ديمقراطية ام دمقرطة لحكم الاستبداد ؟؟
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