بوتين يعزي الأسد بشهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص

موسكو – سانا

تلقى الرئيس بشار الأسد برقية تعزية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

وقال الرئيس بوتين في البرقية، التي نشرت على موقع الكرملين اليوم الجمعة: “ندين بشدة هذه الجريمة الوحشية التي أسفرت عن ضحايا الكثير منهم من النساء والأطفال، ونأمل بأن ينال مرتكبوها العقاب الذي يستحقونه”، معرباً عن خالص التعازي والمواساة والدعم لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

وأكد الرئيس بوتين عزم بلاده على مواصلة التعاون الوثيق مع الدولة السورية في مكافحة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب.