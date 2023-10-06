ضربات متبادلة.. قوات "سوريا الديمقراطية" الكردية تعلن قتل 5 جنود أتراك، ووزارة الدفاع التركية تعلن قتل 26 مسلحاً كردياً
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جرينتش+2 07:17
برلمانيون جزائريون يعلنون ان حظر “المناهج الفرنسية” قرار سيادي لإزاحة “الغطرسة الثقافية” التي فرضتها باريس
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