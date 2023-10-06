الأمانة العامة للأحزاب العربية تنعى شهداء الكلية الحربية في سورية

نعت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، امس الخميس، شهداء الكلية الحربية في الجمهورية العربية السورية الذين ارتقوا في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بعد تخرجهم كضباط عاملين في صفوف الجيش العربي السوري، وفي الذكرى الخمسين لحرب تشرين التحريرية التي شكلت إنجازاً ناصعاً في تاريخ الصراع العربي الصهيوني.

وقالت، في بيان حمل توقيع الامين العام، قاسم صالح: إننا إذ ننعى هؤلاء الأبطال شهداء الأمة والمقاومة، فإننا ندين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء التي تحمل بصمات صهيونية وإرهابية تجعل جميع الدول الداعمة لهذه المجموعات وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بالإضافة للكيان الصهيوني شركاء في هذه الجريمة الموصوفة.

واضافت: إن الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية تتوجه بأحر التعازي والمواساة إلى الشعب السوري البطل وإلى الجيش العربي السوري وقواته المسلحة وإلى أسر الشهداء وعائلاتهم.. كما نطالب مجلس الأمن الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والعربية وحكومات العالم كافة بإدانة هذه الجريمة النكراء.

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