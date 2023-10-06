استشهاد الشاب لبيب ضميدي في بلدة حوارة جنوب نابلس برصاص مستوطن يرفع حصيلة الشهداء إلى 4 خلال 24 ساعة

نابلس – استشهد الشاب لبيب محمد لبيب ضميدي (19 عاما)، الليلة الماضية، برصاص مستوطن في بلدة حوارة جنوب نابلس، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال أقل من 24 ساعة إلى 4 شهداء.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى رفيديا أن الشاب ضميدي، وصل إلى المستشفى مصابا بجروح حرجة، وحاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياته، إلا أنه ارتقى شهيدا متأثرا بجروحه الحرجة.

وأصيب الشاب ضميدي بجروح حرجة برصاص مستوطن في القلب، خلال تصدي المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، لهجوم شنّه عشرات المستوطنين على منازلهم وممتلكاتهم، بحماية جنود الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن أحد المستوطنين أطلق النار مباشرة صوب الشاب ضميدي، ما أدى إلى إصابته بصورة حرجة في القلب.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت الشاب المصاب من حوارة إلى مستشفى رفيديا في نابلس.

وأضافت أن 25 مواطنا بينهم 4 أطفال أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، وجرى علاجهم ميدانيا، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على شاب ومنعت طواقمها من تقديم الإسعاف له.

ويشن عشرات المستعمرين، هجوما على بلدة حوارة منذ ساعات مساء الخميس، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق وفا؛ فإن عشرات المستوطنين انتشروا على الطريق الرئيسي في بلدة حوارة، وسط أعمال عربدة واستفزاز، ومحاولات للاعتداء على المواطنين ومنازلهم، بحماية من جنود الاحتلال.

ونصب عضو “الكنيست” الإسرائيلية المتطرف تسفي سكوت، نصب خيمة وسط البلدة، بذريعة تأمين الحماية للمستعمرين.

واندلعت مواجهات بين المواطنين العزّل الذي خرجوا للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم، والمستعمرين وجنود الاحتلال المدججين بالأسلحة.

وفي وقت سابق، استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوارة.

وقال مصدر محلي: إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب بعد محاصرته في مبنى قرب دوار الزيتونة، وسط البلدة، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا، وقد احتجزت جثمانه ونقلته بواسطة مركبة إسعاف إسرائيلية.

وفي محافظة طولكرم، استشهد الشابان فارس محمد عطا (23 عاما) وحذيفة عدنان محمد فارس (27 عاما)، صباح الخميس، برصاص الاحتلال في قرية شوفة جنوب شرق المحافظة.

شاهد| مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة حوارة عقب ارتقاء الشاب لبيب ضميدي برصاص مستوطن. تصوير أيمن قواريق pic.twitter.com/lvAEnX0HQ3 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 5, 2023

تغطية صحفية: "مشاهد جديدة لاعتداءات المستوطنين على البيوت والمحال التجارية ببلدة حوارة". pic.twitter.com/P4csZ3myHF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 5, 2023